Romont toujours Cité de l’énergie

LABEL. La ville de Romont fait toujours partie des Cités de l’énergie. En effet, le chef-lieu glânois a vu son label être renouvelé par l’association avec un score de 59%, soit le plus élevé jamais atteint jusqu’ici.

Selon un communiqué de presse de la commune, cette progression s’explique par la réalisation du chauffage à distance. Aujourd’hui, la majeure partie des bâtiments propriété de la commune, de la bourgeoisie et des paroisses catholiques et réformées sont chauffés grâce à des énergies renouvelables (80% de bois et 20% de gaz naturel). Le chauffage fournit de l’énergie à 89 bâtisses publiques et privées. «La ville est fière de cette réalisation, qui s’est accompagnée du plus important programme de renouvellement des infra-structures communales souterraines d’adduction d’eau…