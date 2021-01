Solide, léger, stylé: le «triplé» rêvé

La série d’hiver de La Gruyère se penche sur l’équipement des sportifs régionaux.



Quatrième volet avec le skieur-alpiniste Jérémy Muriset.



Le Charmeysan parle de l’importance du poids, de la fiabilité et... du style de son matériel.

QUENTIN DOUSSE

Que diraient les pionniers du ski de ran-donnée en observant le skieuralpiniste d’aujourd’hui? Ils n’en reviendraient pas, c’est certain, de la phénoménale évolution. Au point de se demander si la course à l’allègement n’a pas supplanté la course à la performance en 2021.

Ce n’est pas Jérémy Muriset qui prétendra le contraire. Le Charmeysan de 17 ans, entré cet hiver en équipe de Suisse, a accepté de déballer son nécessaire de compétition. Un sac où toutes les pièces de matériel (obligatoire) sont pesées et soupesées. Chaque gramme compte pour…