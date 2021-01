Un bilan professionnel gratuit dès 40 ans

VIAMIA. Les personnes actives de plus de 40 ans peuvent bénéficier gratuitement d’un bilan professionnel et d’un conseil de carrière. Cette nouvelle prestation, baptisée Viamia, a été mise en place par la Confédération. Fribourg fait partie des 11 cantons pilotes. Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes est responsable de la mise en œuvre de cette offre, rapporte un communiqué.

Le programme Viamia identifie les compétences et les connaissances des professionnels de plus de 40 ans et les confronte aux besoins du marché du travail. Avec l’aide d’un spécialiste en conseil de carrière, un travail est réalisé pour développer des mesures concrètes pour maintenir ou améliorer les capacités à trouver et à conserver un emploi.

Ce projet doit aider à gérer les…