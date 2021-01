Une défense incendie basée sur le risque

Le projet de Loi sur la défense incendie et les secours, qui doit permettre d’améliorer l’efficacité des interventions, a été transmis au Grand Conseil. En tenant compte de la cartographie des risques et non plus de celle des districts et des communes, les pompiers seront répartis en 35 à 39 bases de départ.



XAVIER SCHALLER

Quatre ans après son lancement, le projet de Loi sur la défense incendie et les secours (LDIS) est prêt. Le Grand Conseil devrait se prononcer en mars sur ce travail de réorganisation de longue haleine. «Cela a été un long processus de maturation, intégratif et participatif», a expliqué en conférence de presse Maurice Ropraz, directeur de la Sécurité et de la justice (DSJ). «La réforme FriFire devait aussi être absorbée par les communes, rappelle Jean-Claude Cornu,…