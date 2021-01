BULLE

Vincent Imhof s’est éteint paisiblement dans la nuit du 3 janvier à la résidence Clos Fleuri à Bulle, accompagné de sa famille, de ses amis et du personnel très attentionné du foyer.

Vincent est né le 8 avril 1967 à Riaz dans la famille de Lucienne et Roland Imhof-Carrel. Cinquième enfant, il avait déjà une sœur et quatre frères avec qui il a entretenu toute sa vie des rapports privilégiés. De par son handicap, très tôt il rejoignit l’école Clos Fleuri, fondée peu de temps auparavant grâce à l’initiative de son papa et de deux autres parents de jeunes handicapés. A la fin de sa scolarité, il rejoignit les ateliers Clos Fleuri à Bulle, où il put s’épanouir dans diverses activités professionnelles.

Sa vie fut rythmée par différentes passions, telles que les compétitions de natation,…