C’est la mode… mais pourquoi?

C’est l’un des plus profonds mystères de l’humanité, avec pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, être ou ne pas être, qu’est-ce que le devenir, qu’est-ce que la matière…

Pourquoi la mode? Ne parlons pas de l’aspect économique, il est compréhensible. Il faut vendre et vendre encore, toujours plus, ce n’est vraiment pas facile de nos jours et il existe des stratégies pour cela. Dont la mode. Mais en face, de l’autre côté, chez les hommes et les femmes qui suivent les modes, qu’elles soient vestimentaires, musicales, langagières, télévisuelles, capillaires, françaises ou russes ou n’importe quoi (pour paraphraser la brave Annie Cordy), d’où vient ce besoin de suivre les tendances et le troupeau afin de prouver que Damien Saez a raison quand il chante «non l’homme ne descend pas du…