Lettre à Damien Colliard

Ce lecteur réagit à la démission de Damien Colliard de l’UDC-PAI, à Châtel-St-Denis (La Gruyère du 27 mars).

Permets-moi de te tutoyer, Damien, mes cheveux gris me le permettent. Je suis issu d’une famille ou mon père travaillait la terre et effectuait la distribution du courrier postal. Donc je suis inévitablement membre du PAI-UDC. J’ai vite renoncé à la politique lorsque j’ai vu quel panier de crabes c’était et c’est encore le cas maintenant. On est plus utile en dehors de ce panier pour donner son avis et je me suis toujours exprimé ouvertement, de vive voix ou dans la presse écrite.

La politique, pour certains d’entre vous, n’est qu’un fairevaloir, un multiplicateur d’ego. Les citoyens de Châtel-Saint-Denis ne se sont pas trompés, à force de vouloir tirer la couverture au chef-lieu…