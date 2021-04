Doublé des frères Barhoumi à Martigny

CYCLISME. Première course nationale de l’année, le Grand Prix L’Echappée a souri aux frères Barhoumi, membres de la Pédale bulloise. Dimanche à Martigny (VS), le cadet Marwan Karim a triomphé chez les U13, imité par son frère Ilian Alexandre en U17. Un succès acquis avec la manière. «Je me suis échappé seul à 25 km de l’arrivée. J’ai roulé à bloc, n’étant pas informé de mon avance. C’était dur et je ne m’attendais pas à creuser un tel écart (n.d.l.r.: 2’15 sur un groupe de cinq coureurs, après 42 km). Ce n’était que la première course, il ne faut pas s’emballer», tempère Ilian Alexandre Barhoumi, qui alternera vélo de route et VTT cette saison. A noter enfin, sur l’épreuve élite à Martigny, la 67e place de Guillaume Gachet. Le Charmeysan de 21 ans a terminé à 11’32 du vainqueur anglais…