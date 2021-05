«C’est à partir de là qu’il faut s’accrocher»

Le Bullois Johann Risse est au-devant d’une saison importante pour sa jeune carrière. A commencer par ce week-end lors des championnats de Suisse de VTT à Gstaad.

MÉLANIE GOBET

CYCLISME. Patience et polyvalence sont les maîtres mots de Johann Risse depuis le début de l’année. Comme de nombreux régionaux, le Bullois, membre du cadre national U17, sera au départ des championnats de Suisse de VTT ce weekend à Gstaad. Il sera notamment opposé à ses coéquipiers de la Pédale Bulloise, le tenant du titre Ilian Alexandre Barhoumi et Simon Wirz.

«C’est une des courses les plus importantes de l’année, il ne faudra pas se louper, exprime-t-il. Je préfère les parcours un peu plus techniques et plus vallonnés, mais je vise un top 10 (n.d.l.r.: il a terminé 19e l’année dernière).» Si l’apprenti…