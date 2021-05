Créations, film, conférence…

OPÉRA. Le Nouvel opéra Fribourg (NOF), en collaboration avec le Nouveau Monde, la BCU et Cinemotion, lance Klanggg: «Comme un bon coup de cuillère en bois dans le minestrone, lit-on dans le dossier de presse. De la musique, des mots, des murmures, du son.» Ce festival propose, de jeudi à mardi, six spectacles, une conférence et un film autour du thème «Théâtre musical».

Le NOF en profite pour montrer au public deux créations renvoyées pour cause de pandémie. Toutes deux affichent complet, à Equilibre. Prévu lors de la saison 2019-2020, Pelléas et Mélisande sera présenté dimanche. Julien Chavaz (metteur en scène, avec Nicole Morel) et le compositeur Nicholas Stücklin se sont inspirés de la pièce de Maurice Maeterlinck «pour proposer une méditation musicale, dramatique et visuelle».…