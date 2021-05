Le foot amateur reprend ses droits

BONNE NOUVELLE. Les annonces du Conseil fédéral de mercredi autorisent dès le 31 mai les compétitions avec 50 participants en plein air (au lieu de 15) et la présence de spectateurs, dans une limite de 300 personnes à l’extérieur et de 100 à l’intérieur. Un soulagement pour le football amateur, qui pourra terminer son premier tour et valider ses championnats.

«Nous sommes heureux d’entendre enfin un “oui” à la reprise du football. Cela va relancer le sport et la vie dans les clubs», se réjouit Benoît Spicher, président de l’Association fribourgeoise de football. Les calendriers ont été établis, avec un premier week-end de championnat les 12-13 juin de la 2e à la 5e ligue. Des dates ont également été trouvées pour la Coupe fribourgeoise, qui vivra ses premiers quarts de finale les 15-16…