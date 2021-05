Le pilote Jason Dupasquier est décédé

La terrible nouvelle a été annoncée dimanche vers midi par la MotoGP. Le Gruérien de 19 ans Jason Dupasquier, victime d'un accident lors des essais qualificatifs de Moto3 samedi, n'a pas survécu. Il avait été transféré en hélicoptère et opéré durant la nuit à l'hôpital de Florence.

Les messages de soutien n’ont cessé d’affluer durant tout le week-end sur les réseaux sociaux et dans les paddocks de Mugello. Tom Lüthi avait renoncé à prendre part à l’épreuve de Moto2 afin d’être au chevet du jeune Fribourgeois.

La Gruyère se joint à cet élan de solidarité et transmet ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis, à l'équipe et aux proches de Jason Dupasquier.



ATS/RED