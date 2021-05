Luc Chessex lance la galerie Poivre et Sel

GIVISIEZ

Installés depuis février dans leurs nouveaux locaux-ateliers à Givisiez, Bruno Maillard et Laurent Crottet inaugurent ce samedi l’espace-galerie Poivre et Sel, qu’ils dédient entièrement à la photographie. Premier invité de marque et parrain de la galerie, le Vaudois Luc Chessex expose 35 tirages de sa série CocaChe, une confrontation visuelle en noir et blanc entre l’incontournable icône Che Guevara et la marque de soda américaine Coca-Cola. A redécouvrir jusqu’au 3 juillet, à la route des Taconnets 5. Infos sur www.poivre-et-sel.art