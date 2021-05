Piscine de Bulle: Lorraine Perriard et Audrey Bersier lauréates du projet de fresque

Afin d’apporter une dimension culturelle à la rénovation en cours de la piscine communale, la Ville de Bulle a mis au concours la création d’une œuvre sur le mur extérieur de la piscine. Pas moins de 44 dossiers ont été déposés dans le cadre de cet appel à création lancé en mars dernier sur le thème «Histoire d’eau». Au final, le choix du jury s’est porté sur «Les fossiles du futur». Porté par les artistes bulloises Lorraine Perriard et Audrey Bersier, il est produit et développé au sein de l’association Pintozor Prod., en collaboration avec les artistes français Maxine Reys et Cédric Simon. Un montant de 35000 francs sera alloué aux lauréats pour la concrétisation de leur œuvre.

