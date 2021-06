«C’était un bon test»

JUDO. Les jeunes judokas ont enfin retrouvé la compétition le week-end dernier au tournoi ranking 500 à Spiez (BE), après plus d’une année de pause. Parmi les régionaux, deux Glânois du Judo Club Romont ont remporté leur catégorie: Sakura Hirano (2003, F21 – 48 kg) et Malo Le Borgne (2002, M21 – 90 kg). Ce dernier s’est notamment imposé contre un concurrent allemand redoutable pour sa première dans cette catégorie d’âge.

«Je n’ai pas la possibilité de m’entraîner souvent contre des judokas de mon gabarit, explique le sportif de 18 ans domicilié à Châtonnaye. Au début, il m’a un peu secoué dans tous les sens. Le combat a duré huit minutes, ce qui est très long, et c’est lui qui était finalement à bout de force.» Celui qui a découvert le judo en 2010 grâce au passeportvacances a eu un vrai…