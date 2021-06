«Le voyage d’un être de lumière»

Une foule dense a assisté aux obsèques du pilote sorensois Jason Dupasquier mardi après-midi à Bulle, dix jours après son accident mortel sur le circuit du Mugello. Emotion.

QUENTIN DOUSSE

MOTOCYCLISME. Famille proche, amis, personnalités (Thomas Lüthi et l’Espagnol Dani Pedrosa notamment) et passionnés de sport motocycliste ont convergé vers l’église Saint-Pierre-aux-Liens, mardi après-midi à Bulle, pour rendre un dernier hommage à Jason Dupasquier. Dix jours après son décès accidentel survenu tragiquement lors des qualifications du Grand Prix d’Italie. Sur le parvis, chacun a pu se retrouver dans le sourire du pilote sorensois rayonnant sur la pancarte Always in our hearts (toujours dans nos cœurs).

La cérémonie d’adieux a débuté sur le coup de 14 h par cette phrase de l’assistante…