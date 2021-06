«Mission possible» au Glaney?

Le CS Romontois a trois matches pour se sauver en 2e ligue inter. Le point avec son gardien Florian Perler avant la reprise ce samedi.

FOOTBALL. Les footballeurs amateurs n’osaient plus y croire. Pourtant, la saison 2020-2021 connaîtra bien un épilogue avec son lot d’équipes promues et... reléguées. Tel est précisément l’angoisse du CS Romontois, qui reprend le championnat ce samedi au Glaney (17 h) face à Colombier. Deux cent trente et un jour exactement – soit une éternité – après son dernier match, remporté contre Portalban/Gletterens.

La donne est simple sur le papier: douzièmes du classement, les hommes d’Angelo Caligiuri doivent remporter au minimum deux des trois parties restantes pour espérer se maintenir. Mission impossible? «Mission pas facile, mais largement possible, rétorque…