RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Psychostimulants: peut-on vraiment doper son cerveau?

Des pilules magiques pour doper le cerveau? Sous la pression d’une société en quête permanente de performance, les jeunes en formation sont de plus en plus nombreux à consommer des substances qui promettent d’affûter l’esprit et donc de «réussir»… Via internet ou des dealers, ils se procurent des médicaments détournés de leur utilisation première. Dans plusieurs facultés à travers le monde, la question s’est même posée d’effectuer des contrôles antidopage lors de concours ou examens très compétitifs. Quels sont les effets réels des smart drugs censés réveiller le potentiel cérébral?

La médecine est-elle encore sexiste?



La recherche médicale continue de voir le sexe masculin comme le standard de la physiologie…