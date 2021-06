Agression d'un adolescent à Vuadens: auteurs arrêtés

L'enquête a permis d'identifier cinq auteurs présumés de l'agression. Les deux principaux ont été placés en détention provisoire par le juge d'instruction. Il s'agit de deux jeunes hommes de 15 et 16 ans, qui ont été libérés entre-temps, précise le communiqué de la Police cantonale. Trois autres complices (un garçon de 16 ans et deux filles de 13 et 15 ans) ont été entendus par la police avant d'être relaxés. Le constat médical effectué sur la victime aux urgences a révélé de nombreux hématomes sur le haut du corps. L'instruction pénale se poursuit sous la conduite du Tribunal des mineurs.