Aleksic prolonge, en attendant Mbala?

BASKETBALL. Deux semaines après son titre de champion de Suisse, Fribourg Olympic a annoncé la prolongation du contrat de Petar Aleksic (photo). L’entraîneur serbo-suisse poursuivra à Saint-Léonard pour les deux saisons à venir. «J’en suis très heureux, réagit le président Philippe de Gottrau. Ce n’était pas le choix de la facilité. Après huit ans à la tête d’un groupe, il faut réussir à garder le feu sacré.» Le directoire fribourgeois reste toutefois prudent en attendant de définir les contours de la future équipe, composée aujourd’hui de six joueurs (sous contrat). «A Petar, nous n’avons pas fixé d’objectif en termes de résultats. Le but est toujours d’atteindre les finales et de les gagner.»

Mbala, de capitaine à recrue?

Parmi les interrogations figure celle concernant le capitaine…