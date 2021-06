Alizée Rusca, de record en record

Alizée Rusca a encore pulvérisé son temps sur 400 m haies samedi à Zofingue (AG).

ATHLÉTISME. A chaque compétition son record pour la sociétaire du SA Bulle Alizée Rusca. Alors qu’elle battait le record fribourgeois du 400 m haies, vieux de 29 ans, la semaine dernière à Bâle, la Giblousienne a récidivé samedi à Zofingue. Troisième de la course, elle a signé un temps de 60’’05, soit 68 centièmes plus rapide que sa dernière marque, malgré une piste détrempée.

«Je savais que je pouvais aller plus vite, confie-t-elle. Quand je finis ma course, je me dis que la prochaine va être cool. Et je peux encore faire mieux.» Elle s’y essaiera ce week-end déjà lors du meeting international de Genève. Dans sa ligne de mire, les 59’’20 à atteindre pour les Européens U23 du mois de juillet à Tallin en…