Au pied du Rubli, seul entre les nuages

ROUGEMONT. Au-dessus de Saanen, il est un sommet peu connu, couru et «pointu». Le Comba Litou, 1879 m d’altitude, au pied des très rocailleux Rubli et Tête-de-Chat. La balade démarre au terrain de football de Saanen, s’engouffrant illico en forêt par un chemin... franchement vertical. Le plus sûr moyen de se réchauffer en cette matinée nuageuse et ventée. La montée dans les bois laisse relativement peu de répit et se poursuit dans la neige dès 1500 m. On a beau s’y attendre, cette année, cela n’aide pas à avancer. A la sortie de la forêt tombe la récompense: un joli chemin en balcon longeant l’objectif du jour. Arrivé à l’épaule, il reste à bifurquer à droite hors sentier (sur 300 mètres) pour gagner le Comba Litou.

Au sommet, un petit amas de cailloux, une vue dégagée et le silence. La…