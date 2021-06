Télévision

Une charmante petite ville de l’Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l’âme, Louisa «Lou» Clark, 26 ans, n’a aucune ambition particulière. Elle se contente d’enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts. Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d’audace et d’optimisme jusqu’à ce qu’il se retrouve paralysé…

Samedi, à 20 h 55, sur RTS1