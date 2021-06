A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Pêche au calamar: le réseau tentaculaire de la Chine

A la romaine, entier ou en salade, le calamar est un met délicat qui trouve facilement le chemin de nos assiettes à la belle saison. Mais savez-vous d’où vient le céphalopode que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ici, en Suisse? Derrière ces anneaux goûteux ou ces tentacules croquantes se cache un marché mondialisé dominé par la Chine. Un marché où pêche illégale, arraisonnements de bateaux, conséquences environnementales et sociétales, souvent dramatiques, ne manquent pas. ■