Bonnet, le retour

SKI-ALPINISME. Rémi Bonnet revient en équipe nationale, officialisation faite jeudi par le Club alpin suisse. Trois autres régionaux figurent parmi les trente skieurs-alpinistes sélectionnés pour la saison 2021-2022: les jumeaux d’Albeuve Robin et Thomas Bussard ainsi que le Charmeysan Jérémy Muriset, dans la catégorie U20.

La surprise concerne bien la réintégration de Rémi Bonnet, retiré de lui-même en 2018. Le Charmeysan de 26 ans revient au moment où Malik Fatnassi remplace Bernhard Hug à la tête des équipes nationales. «Malik a pris le temps de discuter avec chaque athlète. Le coach est là pour nous aider et nous rassurer, l’encadrement est plus professionnel et l’ambiance s’est nettement améliorée. Tout le monde va de l’avant», apprécie le revenant gruérien.

Son statut lui permet…