Coca et Che, icônes latinos et américaines

Aujourd’hui âgé de 84 ans, Luc Chessex expose à la galerie Poivre et sel à Givisiez. Rencontre à Lausanne avec ce photographe de rue au verbe élégant et ce maître du noir et blanc qui a vécu à Cuba dans les années 1960.

CHRISTOPHE DUTOIT

Quelle résonance ont vos images de cette série CocaChe aujourd’hui?

C’est un truc vraiment historique. Elles ont été faites dès la fin des années 1960. En Amérique latine, il y avait une lutte extrêmement forte entre le statu quo, dominé par les Américains, et des mouvements de libération dans chaque pays, dont Che Guevera était l’icône. Alors que Coca-Cola représentait l’image même de l’american way of life. Pour 20 centimes, on se payait une bouteille et on touchait un peu au rêve américain.

Qu’est-ce qui vous a décidé d’aller vivre à Cuba en…