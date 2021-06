Déclin des marmottes confirmé cette saison

Depuis 2004, les marmottes des Préalpes fribourgeoises sont sous surveillance. C’est que ces emblématiques boules de poils se font de plus en plus rares. Entre étés trop chauds et hivers à rallonge, les différentes colonies peinent à se maintenir. Reportage dans la région de Bellegarde.



SOPHIE ROULIN

Un vent glacial balaie l’entrée du vallon d’Arpille. Son souffle bruyant traverse les sapins voisins, rendant inaudible les chants printaniers des passereaux. Même les cris stridents des marmottes ne parviennent pas à se faire entendre. A moins que l’ambiance tempétueuse ne les ait retenues dans leurs terriers. Le garde-faune Pierre Jordan a beau scruter le paysage à l’aide de sa longue-vue: le sympathique animal est aux abonnés absents ce mardi matin de mai.

Comme chaque printemps depuis…