Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA DÉCORATION DU FUTUR MUR extérieur de la piscine de Bulle consistera en une fresque créée par deux artistes. Elle représentera une sorte de bas-relief incrusté de fossiles d’animaux imaginaires. Idée lumineuse, sans aucun doute, et dont la réalisation se fera, qui plus est, en matériaux récupérés imprimés dans un revêtement de chaux et de sable. Mais… il y a toujours un mais… Mais les enfants sont appelés à imaginer ces fossiles du futur. Elle a déjà un nom, cette fresque: le mur Harry Potter.

LA SURFACE D’UN TERRAIN DE FOOT (105 m x 65 m) est de 7140 m2; l’écran LED haute définition de la fanzone de l’Euro, dans l’enceinte de l’entreprise Despond à Bulle, sera de 24 m2. Trois cents personnes y seront autorisées, assises derrière des sortes de «bancs d’école» pour…