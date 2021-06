Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparaît brutalement, la fibre militante de cette famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille… Jeudi, à 21 h 05, sur RTS2