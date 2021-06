Danse et sculpture pour partir en vol

NUITHONIE. En 2018, Nicole Morel s’inspirait de l’univers de Jean Tinguely pour créer Meta. La danseuse et chorégraphe fribourgeoise avait alors collaboré avec le sculpteur australien Andrew Hustwaite et le compositeur Fabian Russ, actif sous le pseudonyme Orchestronik. Le trio revient à Nuithonie dès le 23 juin avec Wonderung, une création qui mêle à nouveau danse contemporaine, art plastique et musique électronique.

Le titre de la pièce contracte les mots anglais wonder (merveille) et allemand Wanderung (migration, randonnée). Comme point de départ, la chorégraphe s’est librement inspirée d’une base fictive d’entraînement pour futurs astronautes. «L’une des principales préoccupations d’une mission spatiale est de savoir comment le groupe fonctionnera dans un environnement restreint,…