De nouveaux travaux En Bataille

Le tronçon concerné, de 975 mètres de longueur, va du premier virage en épingle à cheveu jusqu’au débouché de Pra-Pertet au début de la ligne droite à Châtel-sur-Montsalvens, communique ce vendredi le Service des ponts et chaussées (SPC) du canton. Ces travaux font suite au projet de réaménagement du secteur aval depuis le carrefour de la route cantonale en direction de Botterens.

La chaussée sera élargie et comportera deux voies de circulation de 3 mètres chacune, une bande cyclable de 1,5 m en direction de Charmey et deux accotements de 1,2 m. La berme de visibilité nécessite la construction d’un mur le long de la voie descendante. Le chemin pédestre permettant l’accès aux ruines du château de Montsalvens est maintenu en l’état avec la création d’une aide à la traversée de la route cantonale.

Pendant la durée des travaux, du 21 juin à l’automne 2022, la circulation s’effectuera de manière alternée et sera réglée par des feux de signalisation. «La circulation des cyclistes sera interdite à la montée avec la possibilité d’utiliser les lignes TPF 245 et 260 entre les arrêts Broc, Bif Botterens et Châtel-sur-Montsalvens, Chésalle», précise enfin le SPC.