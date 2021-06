Deux membres de l'Exécutif de Crésuz démissionnent

Nicolas Roschi, l’ancien syndic, et Véronique Borcard, tous deux conseillers communaux, ont démissionné avec effet immédiat. Leur lettre est parvenue à l’Exécutif hier matin. «Les projets sur lesquels nous avons travaillé depuis des années prennent une autre orientation, qui n’est plus en accord avec nos principes et convictions», indique Nicolas Roschi, joint par téléphone.

Ce printemps, le nouveau Conseil communal a remis sur le tapis le projet de La Chaumine, comme l’a confirmé le syndic, Philippe Baeriswyl. «La décision a été prise de reconsidérer le projet et cela ne convient pas à ses partisans. Je comprends et j’accepte leur décision de se retirer.»

Avec la démission des deux conseillers communaux, les cartes sont prêtes à être rebattues. Selon Philippe Baeriswyl, le projet tel qu’il a été voté n’est plus adapté à la situation actuelle. «On ne peut pas mettre de côté la pandémie que l’on vit. Avec elle, les habitudes des citoyens changent. Le but de la majorité du Conseil communal est de réanalyser les véritables envies et besoins des habitants de la commune.»

La Préfecture de la Gruyère devra analyser la situation et prendre contact avec les édiles en place. «A ce stade on ne peut pas en dire plus», indique le préfet Patrice Borcard. ACN

