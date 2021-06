1

Le Moléson gravi six fois en 22 heures

L’idée a germé cet hiver: six ascensions du Moléson, par six côtés différents. Garry Heger l’a concrétisé ce dimanche 6 juin.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

DÉFI. Vingt-deux heures et vingt-quatre minutes. C’est le temps qu’il aura fallu au Bullois Garry Heger pour gravir six fois le Moléson par six chemins d…