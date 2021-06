ORBE

Elisabeth Dafflon-Gachet est décédée jeudi dernier, à son domicile à Orbe. Elle était âgée de 64 ans. La célébration du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

Elisabeth était la fille de Joseph et Yvonne Gachet-Tercier, à La Tour-de-Trême. Elle y est née le 6 novembre 1956, cinquième d’une fratrie de douze enfants. Une fois son école achevée, elle entra à l’usine Nestlé, à Broc, et y travailla jusqu’en 1977, l’année de son mariage avec Michel Dafflon. De cette union naquirent trois enfants, Sandra, David et Erika, ainsi que neuf petits-enfants.

Elisabeth Dafflon-Gachet souffrait depuis de nombreuses années de sa santé fragile. A tous ceux qui pleurent sa disparition, nous disons notre sympathie émue. GRU