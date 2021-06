En méditation avec la falaise

… Je pose mon oreille…

sur le dos d’un escargot. Je sais, il dort. J’en profite. Est-ce que je parviens à entendre le palpitement de son cœur? Il est situé juste sous la coquille, à peu près au sommet du cercle, après les poumons. Aïe, cœur et poumons, je frémis en pensant que ce sont les premiers organes que l’on fracasse quand on marche par inadvertance sur un escargot.

Le fracassement d’escargot, il arrive toujours quand on est pressé. En y réfléchissant, je me dis qu’il y a un moment déjà que mon pied – c’est large un pied d’humain dans un jardin – n’a plus écrasé d’escargot. Il n’y en a presque plus dans le vieux jardin. Impossible de savoir où ils ont disparu. Il en reste, mais des minuscules, des bricoles d’escargots, sans compter quelques petits-gris qui se disputent les pots de…