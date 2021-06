Et si Garbage venait de sortir son chef-d’œuvre?

MUSIQUE Garbage

NO GODS NO MASTERS

Garbage Unlimited

Au mitan des années 1990, Garbage aligne les tubes (Queer, Stupid girl, Only happy when it rains) et place son rock alternatif faussement guimauve au sommet des charts. Le temps passe, les médias people délaissent peu à peu le groupe, qui continue néanmoins de livrer des concerts éblouissants, à l’image de celui à Paléo en 2012. Puis, plus grand-chose. Jusqu’à la semaine passée. Comme un coup de tonnerre, Shirley Manson et ses comparses publient No gods no masters, leur septième album: au moins ce que le combo a fait de mieux depuis vingt-cinq ans, si ce n’est carrément son chefd’œuvre. Les grands mots, oui, mais amplement mérités. En rogne comme jamais, contre le racisme, contre la misogynie, contre le patriarcat, l’Ecossaise sublime…