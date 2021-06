Forte dynamique entrepreneuriale

FRI UP. La création d’entreprises dans le canton est en plein essor. C’est le constat de l’association Fri Up qui était réunie en assemblée générale fin mai. Depuis début 2021, l’organe fribourgeois de soutien à la création d’entreprise a répondu à 206 demandes de conseil, soit 56% de plus qu’à la même période de 2020, qui était pourtant une année record. En cinq mois, Fri Up a déjà guidé plus de personnes que sur l’ensemble de l’année 2017, rapporte un communiqué. Quatre nouvelles start-up ont intégré le programme d’accompagnement depuis le début de l’année.

Jacques Bersier, qui a passé plus de trente-deux ans au comité de Fri Up, a fait ses adieux lors de cette assemblée. Il a été remplacé par Jacques Genoud, directeur de la HES-SO Fribourg. DM