Il faut sauver le soldat Ryan

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, James Ryan, conduit sa famille devant la tombe du capitaine Miller qui lui sauva jadis la vie… Juin 1944. Le général George C. Marshall apprend par une dépêche que trois frères d’une même famille, les Ryan, sont tombés au combat. Le quatrième et dernier, James, se trouve en Normandie. L’officier veut absolument le sauver afin d’atténuer le drame que vit Madame Ryan. Marshall charge le capitaine Miller, tout juste sorti du carnage d’Omaha Beach, de localiser ce soldat et de le faire rapatrier. Miller forme une équipe avec le caporal-chef Upham, un excellent traducteur, mais un piètre combattant, le sergent Horvath, le médecin Wade et les soldats Mellish, Reiben, Caparzo et Jackson. Ayant déjà combattu en Afrique du Nord et…