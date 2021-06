Inédits fossiles du Spitzberg

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg dévoile une exposition riche en aventures et en fossiles. ExpéditionSpitzberg retrace le voyage d’une équipe franco-suisse sur l’île arctique, dans l’archipel norvégien du Svalbard.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

«Le plus dur ce n’est pas de trouver les fossiles, mais de les manipuler et de les ramener à pied au camp de base. Nos sacs à dos sont tout à coup bien plus lourds.» Le géologue Jean-Philippe Blouet a fait partie de l’équipe de dix personnes se lançant durant l’été 2018 à l’assaut de l’une des terres les plus septentrionales de la planète: l’île du Spitzberg. Le jeune Français a effectué son doctorat à l’Université de Fribourg. «Tout est parti de là, on était un groupe de potes passionnés par les fossiles et la nature. On a décidé de monter cette…