L’édition, une histoire humaine

LIVRES



Michel Moret

LE VIEIL HOMME ET LE LIVRE

L’Aire, 124 pages

Plus de quarante ans déjà que Michel Moret a fondé les Editions de l’Aire, basées à Vevey. Il a publié environ 1500 titres, tissé d’innombrables amitiés, connu quelques déceptions et d’intenses bonheurs. «Le petit livre que je publie aujourd’hui n’a qu’une seule ambition, c’est de servir la cause de la lecture», note-t-il en avant-propos. Sous sa forme éclatée, qui mêle souvenirs à la Perec («je me souviens…»), réflexions et notes de voyages, Le vieil homme et le livre ne s’écarte en effet jamais de cette ligne.

Michel Moret ne se perd pas en théories intellectuelles. Sa vie d’éditeur est une histoire de rencontres, avec des textes, mais aussi avec des hommes et des femmes. Dans ces pages vibrantes de sincérité, on croise…