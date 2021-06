La chute de trop pour Bonnet

TRAIL. Les meilleurs coureurs s’étaient donné rendez-vous dimanche dans la vallée de Nuria (Pyrénées espagnoles) pour l’ouverture de la Golden Trail World Series. Au menu, un tracé de 21,5 kilomètres et 1940 mètres de dénivelé positif. Figurant parmi les favoris de l’Olla de Nuria, Rémi Bonnet a pris la deuxième place finale (2 h 05), à 1’32 du lauréat Stian Angermund.

«C’est une petite déception, même si le Norvégien était super fort», concède le Gruérien, dominateur en montée et dominé en descente. «Je me suis achouppé, j’ai tapé le thorax et la tête contre un caillou. J’étais sonné, mais je m’en sors avec une entaille au bras et quelques points de suture.» Ainsi s’est envolé le premier succès de la saison pour Rémi Bonnet, déjà concentré sur la suite. «Je prendrai ma revanche à la…