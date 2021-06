La Gustav Académie récompensée

CULTURE. L’académie pour les musiques actuelles La Gustav a reçu vendredi le Prix de l’Etat de Berne d’une valeur de 15 000 francs. Remis par le Conseil d’Etat vaudois, il est issu d’un fonds culturel offert au canton de Vaud par l’Etat de Berne, «en remerciement et en souvenir de l’Exposition nationale de 1964». Pour Nouria Hernandez, rectrice de l’Université de Lausanne, La Gustav représente les valeurs soutenues par ce prix, car «elle renforce les échanges et les relations entre les régions linguistiques». Basée à Fribourg et créée en 2017 par le chanteur Gustav (Pascal Vonlanthen), l’académie propose chaque année à une vingtaine de musiciens une formation extrascolaire et multilingue de création musicale. La participation est gratuite et le projet est financé par des partenaires,…