La passe de trois pour le Fribourg Olympic de Boris Mbala

Favoris de cette finale, les hommes de Petar Aleksic n'ont pas réellement tremblé face au huitième de la saison régulière. Devant 100 spectateurs mardi, ils ont battu les Bâlois de neuf points (85-76) grâce notamment à un bon Sean Barnette (16 points). Les Fribourgeois sont toutefois longtemps restés sous la menace adverse, avec un score de 76-75 à quatre minutes du terme.

Il s'agit du dix-neuvième titre national pour Fribourg Olympic, le troisième pour son capitaine gruérien Boris Mbala. Touché à la cheville et ménagé, l'arrière de 25 ans a progressivement retrouvé sa place et gagné en impact durant cette finale. Disputant plus de 11 minutes de jeu (11'32 exactement, 2 points) mardi lors de cet ultime match de la saison.

Retour sur ce triomphe dans notre édition de samedi.