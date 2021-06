La tête dans la lune

BANDE DESSINÉE

Fabrice Lebeault

SÉLÉNIE

Delcourt

Il y a bien longtemps dans une galaxie pas si lointaine, l’humanité n’a pas survécu à la guerre contre un ennemi extraterrestre. Il ne reste que quelques cellules de résistance. Une poignée de survivants ont réussi à se réfugier sur la face cachée de la Lune et à y créer une nouvelle société. La jeune et fougueuse Sélénie en assure la direction. Elle vit là avec Cacochyme, un androïde dont le visage ressemble à un croissant de l’astre de Diane. Lorsqu’un vaisseau s’écrase à quelques distances du dôme qui les protège, Sélénie décide de braver le danger en se rendant sur place avec ses deux demi-frères, Verne et Méliès, eux aussi dotés de pouvoirs spéciaux. Leur découverte pourrait bien mettre toute la colonie en danger…

