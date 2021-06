Lamie qui vous veut du bien

BANDE DESSINÉE

Eric Corbeyran et Emmanuel Despujol

SIDESHOW, T.I, CHARLY

Soleil

Charly était plutôt un solitaire. A son enterrement, seul deux connaissances sont présentes. Deux inconnus qui vont se remémorer les dernières heures de leur ami pas si ordinaire. En effet, le brave et gentil Charly avait un pouvoir peu commun: en sa présence, les êtres fabuleux perdent leurs capacités. Il a donc fait de la chasse aux vampires et autres bestioles dangereuses sa spécialité. Dans le New York de l’après-guerre, il se voit ainsi confier la mission de retrouver une meurtrière qui se trouve être une lamie, une créature mythologique pour le moins sanglante. Le problème est que celle-ci se retrouve coincée sous l’apparence d’une petite fille innocente. Après un accident de voiture, le duo est accueilli…