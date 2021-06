Le Belluard Bollwerk dévoile son programme

Des créations, des premières suisses, des performances, des concerts seront à l'affiche du BBI, ainsi que des marches et des conférences. Plusieurs projets sont repris de l'édition annulée l'an dernier, qui avait pour thème les monstres. Cette année, le festival d'arts vivants abordera plutôt la notion de métamorphose et fera la part belle à la danse, à la musique et aux questions de genres, en laissant une large place aux artistes suisses émergents. EB