Le chaud et le froid pour Karen Gaillard

AUTOMOBILISME

La deuxième manche de l’Ultimate Cup Series, disputée le week-end dernier à Dijon (France), a réservé des surprises à Karen Gaillard. En sprint d’abord, la Riazoise a été éliminée de la première course avant de finir 4e (1re de la catégorie GT3B) à l’issue de la seconde épreuve. «Je suis satisfaite de mes débuts en compétition de sprint. Du moment que je peux rouler vite, cela me plaît», sourit celle qui a enchaîné dimanche par une 20e place (3e de sa catégorie) en endurance (quatre heures de course, par équipes de trois). «Nous avons eu un problème mécanique alors que nous tenions le rythme pour remporter la catégorie... J’espère bien pouvoir montrer de quoi je suis capable à la prochaine épreuve au Castellet (16-18 juillet).»