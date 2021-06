Le FC Bulle déroule à la maison

Quatre jours après sa belle prestation à Chênois (2-2), le FC Bulle a confirmé mercredi soir à Bouleyres. Face à l'Olympique de Genève, les hommes de Lucien Dénervaud ont rapidement pris les devants grâce à Baptiste Bersier (13e) et Arthur Deschenaux (14e). Le reste de la partie ne fut que remplissage pour des Gruériens appliqués et intéressants dans le jeu. Andi Ukmata (24e), Arthur Deschenaux (33e) et Baptiste Bersier (90e) ont salé l'addition dans un match maîtrisé de bout en bout.

Ce succès leur permet de se replacer au 4e rang provisoire, à un point du podium. Prochaine échéance: ce samedi à la maison face à Meyrin (17 h), une autre formation à la lutte contre la relégation.