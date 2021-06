Le PA4 de Mobul a été transmis à la Confédération

Le PA4 vise à «préserver les qualités actuelles de l’agglo et à poursuivre la mutation opérée depuis 2009». A savoir: urbanisation vers l’intérieur, préservation des espaces verts et végétalisation des espaces publics, maîtrise de la croissance du trafic et diminution des besoins en mobilité motorisée individuelle.

L’ensemble des investissements prévus est estimé à 60 millions de francs. Mobul espère de la Confédération un cofinancement des mesures infrastructurelles à hauteur de 30 à 50%