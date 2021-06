Le stand de tir réaménagé

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Situé vers le lac de Lussy, le stand de tir châtelois devrait recevoir un coup de neuf dans quelques mois, comme l’atteste une publication dans la Feuille officielle. En plus de la transformation des lieux, l’installation de lignes de tir (25 m et 50 m) est prévue pour permettre à la société de tir au pistolet et petit calibre de Châtel-Saint-Denis et environs de s’adonner à son sport.

La modification se sépare en trois axes: le rehaussement du volume du local, l’installation d’infrastructures supplémentaires et la modernisation de la sécurité. «Dans le détail, quatre cibles électroniques seront installées pour la ligne de 50 m et huit pour la ligne de 300 m déjà en place», détaille Alexandre Gonçalves, responsable des constructions pour Châtel-Saint-Denis.

En…